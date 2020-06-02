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Драчёв намерен создать при СБР экспертный совет и включить в него Хованцева

Драчёв намерен создать при СБР экспертный совет и включить в него Хованцева
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил о намерении создать при СБР экспертный совет, в который должен войти Анатолий Хованцев, покинувший пост главного тренера сборной.

«Хочу создать при Союзе биатлонистов России экспертный совет и включить в него лучших специалистов лыжного спорта и биатлона, в том числе и Хованцева. Мы будем держать под контролем тренировочные сборы, другие процессы, чтобы больше не допустить недопонимания и спорных моментов, которые иногда раньше возникали», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Ранее Драчёв заявлял о возможности упразднения должности главного тренера сборной России по биатлону. Хованцев отметил, что намерен остаться в России и не уедет работать за рубеж.

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