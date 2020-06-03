Губерниев: кто будет говорить, что приведёт серьёзных спонсоров в биатлон и СБР, лгунишка

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что новый руководитель Союза биатлонистов России (СБР) должен будет привести богатых спонсоров, чтобы спасти российский биатлон.

«Наблюдая со стороны биатлонные распри, ещё раз подчеркну: кто будет говорить, что приведёт серьёзных спонсоров в биатлон и СБР, тот лгунишка, ибо никаких серьёзных спонсоров в ближайшее время в нашем биатлоне быть не может. Отдельные истории могут появляться, но не более! Доверчивым людям советую хотя бы в окно выглянуть», — написал Губерниев в телеграм-канале.

Напомним, вчера, 2 июня, правление СБР выпустило пресс-релиз, где сообщалось, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля. Отмечалось, что действия нынешнего главы СБР Владимира Драчёва привели к управленческому коллапсу. Заявление было подписано первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным. Вскоре заявление исчезло с сайта СБР.