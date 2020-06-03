Дмитрий Васильев назвал позорищем финансовое состояние СБР

Двукратный олимпийский чемпион, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев назвал позорищем финансовое состояние Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, вчера, 2 июня, правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщалось, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля. Также отмечалось, что действия нынешнего главы СБР Владимира Драчёва привели к управленческому коллапсу. Заявление было подписано первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным. Вскоре заявление исчезло с сайта СБР.
«Как можно было довести до такого состояния финансовую деятельность в СБР? За два года просто катастрофа произошла. Я такого не припомню. Даже в самые тяжёлые 90-е годы, когда вообще было безденежье, не было такого позорища, как сейчас. Это просто позорище!
У СБР сейчас долги. Нужно создать нормальную атмосферу, чтобы люди вовремя получали зарплаты, чтобы можно было что-то планировать на будущее. Есть выражение: мышиные норы тестом латают. Вот это выражение сейчас приблизительно описывает ситуацию в СБР», — цитирует Васильева «Р-Спорт».
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