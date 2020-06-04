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В СБР призвали региональные федерации отказаться от бойкота отчётно-выборной конференции

В СБР призвали региональные федерации отказаться от бойкота отчётно-выборной конференции
Биатлон / Кубок мира 0

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Андрей Левунин призвал региональные федерации принять участие в отчётно-выборной конференции организации. По словам Левунина, отказ от участия в конференции ничего не даст.

Ранее вице-президент СБР Сергей Тарасов сообщил, что федерации, поддерживающие главу СБР Владимира Драчёва, бойкотируют конференцию. Она должна состояться 11 июля, на ней может быть избран новый глава СБР.

«Кто-то может, конечно, не приехать, но проблема назрела, причём очень серьёзная. Отказываться от приезда означает ничего не делать. Если Драчёв проводит такую агитацию, то будем вести работы со всеми. Завтра пройдёт заседание правления, на котором будет утверждён порядок проведения конференции, повестка дня», — цитирует Левунина РИА «Новости».

Сергей Тарасов предположил, что Майгуров решил сместить Драчёва с должности президента СБР
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