Драчёв призвал региональные федерации бойкотировать внеочередную конференцию СБР

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР, которая назначена на 11 июля. Об этом сообщает News.ru.

Конференция, на которую могут избрать нового главу СБР, будет признана несостоявшейся, если на ней не будет представлена половина из 50 региональных членов.

Напомним, 2 июня правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщалось, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут нового президента и состав правления, состоится 11 июля. Также отмечалось, что действия нынешнего главы СБР Владимира Драчёва привели к управленческому коллапсу. Заявление было подписано первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным. Вскоре заявление исчезло с сайта СБР.