В СБР объяснили, почему заявление о Драчёве сперва появилось, а затем исчезло с сайта

В Союзе биатлонистов России объяснили, почему заявление членов правления СБР, касающееся деятельности главы организации Владимира Драчёва, исчезло с сайта организации.

Напомним, вчера, 2 июня, правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщалось, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля. Также отмечалось, что действия нынешнего главы СБР Владимира Драчёва привели к управленческому коллапсу. Заявление было подписано первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным. Вскоре заявление исчезло с сайта СБР.

«Размещение заявления членов правления СБР на официальном сайте СБР стало следствием технической ошибки. Данное заявление предназначалось для рассылки в региональные федерации биатлона», — приводит слова представителя пресс-службы СБР «Р-Спорт».