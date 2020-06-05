Губерниев: Драчёв провальным президентом СБР не является

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев рассказал о перспективах Владимира Драчёва на посту президента Союза биатлонистов России (СБР). Отчётно-выборная конференция, на которой Драчёв может покинуть свой пост, состоится 11 июля в Химках.

«А что тут сказать? Будут выборы, выберут не Драчёва, будет новый президент. Не будет выборов — будет продолжать работать Владимир Петрович, который провальным президентом СБР, с моей точки зрения, не является. То, что предъявляют ему, что нет сотен миллионов рублей, спонсоры, которые не пришли, их не будет, спонсоров! Те, кто обещает сейчас золотые горы и спонсоров, врут! Экономику нужно поднимать, и все это прекрасно понимают. Мы ждём развития событий, ждём, что будет дальше. У Драчёва есть единомышленники и есть антиподы, которые инициируют всё происходящее, поэтому я счастливый наблюдатель», — приводит слова Губерниева сайт «Матч ТВ».