«Погода — жаришка». Виктория Сливко опубликовала фото с мороженым

Российская биатлонистка Виктория Сливко сделала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка опубликовала фото с мороженым.

«Погода — жаришка. И спасает мороженое», — такой подписью сопроводила фотографию Сливко.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

В последних двух сезонах Виктория Сливко выступала в Кубке IBU. В сезоне-2018/2019 она завоевала «Большой хрустальный глобус», опередив ближайшую соперницу, Надин Хорхлер из Германии, на 147 очков.

В Кубке мира Сливко дебютировала в 2017 году в составе эстафетной команды. В личных гонках её дебют состоялся два месяца спустя в Контиолахти.

Из-за пандемии коронавируса минувший биатлонный сезон был прерван. Организаторы решили не проводить заключительный этап Кубка мира, который должен был состояться в Хольменколлене (Норвегия).