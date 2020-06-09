«Погода — жаришка». Виктория Сливко опубликовала фото с мороженым

Российская биатлонистка Виктория Сливко сделала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка опубликовала фото с мороженым.
«Погода — жаришка. И спасает мороженое», — такой подписью сопроводила фотографию Сливко.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
В последних двух сезонах Виктория Сливко выступала в Кубке IBU. В сезоне-2018/2019 она завоевала «Большой хрустальный глобус», опередив ближайшую соперницу, Надин Хорхлер из Германии, на 147 очков.
В Кубке мира Сливко дебютировала в 2017 году в составе эстафетной команды. В личных гонках её дебют состоялся два месяца спустя в Контиолахти.
Из-за пандемии коронавируса минувший биатлонный сезон был прерван. Организаторы решили не проводить заключительный этап Кубка мира, который должен был состояться в Хольменколлене (Норвегия).
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