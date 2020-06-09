Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Погода — жаришка». Виктория Сливко опубликовала фото с мороженым

«Погода — жаришка». Виктория Сливко опубликовала фото с мороженым
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Виктория Сливко сделала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка опубликовала фото с мороженым.

«Погода — жаришка. И спасает мороженое», — такой подписью сопроводила фотографию Сливко.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

В последних двух сезонах Виктория Сливко выступала в Кубке IBU. В сезоне-2018/2019 она завоевала «Большой хрустальный глобус», опередив ближайшую соперницу, Надин Хорхлер из Германии, на 147 очков.

В Кубке мира Сливко дебютировала в 2017 году в составе эстафетной команды. В личных гонках её дебют состоялся два месяца спустя в Контиолахти.

Из-за пандемии коронавируса минувший биатлонный сезон был прерван. Организаторы решили не проводить заключительный этап Кубка мира, который должен был состояться в Хольменколлене (Норвегия).

Сливко: хочу участвовать в Кубке мира
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020