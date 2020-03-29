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Сливко: хочу участвовать в Кубке мира

Сливко: хочу участвовать в Кубке мира
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Виктория Сливко написала одному из подписчиков в «Инстаграме», что хочет снова участвовать в Кубке мира.

Сливко опубликовала пост с обычной повседневной фотографией, один из подписчиков оставил комментарий: «Выступать хочешь на Кубке мира? Или всё время на IBU бегать будешь?» «Конечно, хочу бегать на Кубке мира», — ответила Сливко.

В последних двух сезонах Виктория Сливко выступала в Кубке IBU. В сезоне 2018/2019 она завоевала Большой хрустальный глобус, опередив ближайшую соперницу Надин Хорхлер из Германии на 147 очков.

На Кубке мира Сливко дебютировала в 2017 году в составе эстафетной команды. В личных гонках её дебют состоялся два месяца спустя в финском Контиолахти.

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