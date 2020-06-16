Волков: настраивался работать с мужской сборной, но в последний момент всё поменялось

Российский биатлонист Алексей Волков, в апреле вошедший в тренерский штаб сборной России, рассказал, как проходит работа с национальной командой.

«Все знакомы — как спортсмены, так и тренерский коллектив. Чувствую себя в своей тарелке. Мне позвонил Шашилов, предложил работать с ним, я сказал «да». Изначально настраивался на мужскую команду, но в последний момент всё поменялось. Мне и там, и там интересно. Но, поскольку в мужской команде проводил больше времени, они мне как-то ближе.



Со всеми подопечными уже лично пообщался, позвонил. Спросил, что они делают, какие тренировочные нагрузки, у кого есть возможность работать с винтовкой. Большая часть команды работает в полном объёме. Да, не все имели возможность работать с оружием, это не совсем критично, всё зависит от багажа знаний и опыта у спортсмена. Сейчас даём какие-то рекомендации, теоретический материал. Думаю, больших проблем не будет.



Общаемся ли с Шашиловым по поводу состава сборной? Да, у нас идёт обсуждение. Думаю, в ближайшие дни всё станет конкретно, все будут иметь понимание, кто будет в составе», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».