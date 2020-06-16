Волков: настраивался работать с мужской сборной, но в последний момент всё поменялось

Российский биатлонист Алексей Волков, в апреле вошедший в тренерский штаб сборной России, рассказал, как проходит работа с национальной командой.
«Все знакомы — как спортсмены, так и тренерский коллектив. Чувствую себя в своей тарелке. Мне позвонил Шашилов, предложил работать с ним, я сказал «да». Изначально настраивался на мужскую команду, но в последний момент всё поменялось. Мне и там, и там интересно. Но, поскольку в мужской команде проводил больше времени, они мне как-то ближе.
Со всеми подопечными уже лично пообщался, позвонил. Спросил, что они делают, какие тренировочные нагрузки, у кого есть возможность работать с винтовкой. Большая часть команды работает в полном объёме. Да, не все имели возможность работать с оружием, это не совсем критично, всё зависит от багажа знаний и опыта у спортсмена. Сейчас даём какие-то рекомендации, теоретический материал. Думаю, больших проблем не будет.
Общаемся ли с Шашиловым по поводу состава сборной? Да, у нас идёт обсуждение. Думаю, в ближайшие дни всё станет конкретно, все будут иметь понимание, кто будет в составе», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».
- 16 июня 2020
-
13:57
-
12:47
-
09:59
-
00:59
-
00:24
- 15 июня 2020
-
23:10
-
21:57
-
21:38
-
18:49
-
17:36
-
16:40
-
15:46
-
14:41
-
14:20
-
11:39
-
03:19
- 14 июня 2020
-
22:00
- 13 июня 2020
-
18:57
-
17:03
-
15:09
- 12 июня 2020
-
20:56
-
20:39
-
11:18
-
10:17
-
00:29
- 11 июня 2020
-
21:31
-
21:22
-
20:45
-
16:09
-
15:55
-
14:44
-
13:40
- 10 июня 2020
-
22:20
-
15:40
-
14:38