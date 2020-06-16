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Йоханнес Бё остался недоволен собственными результатами во время тестового забега

Йоханнес Бё остался недоволен собственными результатами во время тестового забега
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что его разочаровывает текущая форма. Ранее норвежские биатлонисты провели тестовый забег. Бё остался недоволен собственным результатом.

«Мой результат был недостаточно хорош. Я старался тренироваться изо всех сил. Но теперь разочарован, что не справился с задачей.

Йохауг обогнала бы меня на четвёртом километре. Она хорошо работает на тренировках, очень хорошо. Йохауг пожертвовала всем, чтобы максимально использовать свой талант. Трудно победить талантливую спортсменку, которая ещё и тренируется больше всех», — цитирует Бё NRK.

В минувшем сезоне Бё стал победителем общего зачёта Кубка мира. Йохауг также выиграла Большой хрустальный глобус, но в лыжных гонках.

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