Йоханнес Бё остался недоволен собственными результатами во время тестового забега

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что его разочаровывает текущая форма. Ранее норвежские биатлонисты провели тестовый забег. Бё остался недоволен собственным результатом.

«Мой результат был недостаточно хорош. Я старался тренироваться изо всех сил. Но теперь разочарован, что не справился с задачей.

Йохауг обогнала бы меня на четвёртом километре. Она хорошо работает на тренировках, очень хорошо. Йохауг пожертвовала всем, чтобы максимально использовать свой талант. Трудно победить талантливую спортсменку, которая ещё и тренируется больше всех», — цитирует Бё NRK.

В минувшем сезоне Бё стал победителем общего зачёта Кубка мира. Йохауг также выиграла Большой хрустальный глобус, но в лыжных гонках.