Для скорейшего начала работы над стрельбой Логинов приобретёт собственную винтовку

Российский биатлонист Александр Логинов приобретёт собственную винтовку, чтобы быстрее начать работу над стрельбой, сообщил тренер спортсмена Александр Касперович. Ранее утверждалось, что российские биатлонисты пока не могут получить оружие, находящееся на хранении.

«Он продолжает тренироваться у себя дома, всё нормально. Сейчас главное — как можно быстрее получить боевое оружие и приступить к полноценным тренировкам. Практически решён вопрос приобретения личной винтовки, с которой он будет иметь право работать. Этот вопрос должен решиться в течение недели, сейчас Саша собирает все необходимые документы. Винтовка уже есть, сейчас надо просто получить лицензию на её приобретение. Как только она будет на руках, винтовка будет выкуплена. Он сможет хранить её у себя дома, соблюдая все требования безопасности», — цитирует Касперовича ТАСС.

Предполагается, что первый централизованный сбор российской сборной начнётся в начале июля.