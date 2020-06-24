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Ольга Зайцева рассказала, почему решила баллотироваться в правление СБР

Ольга Зайцева рассказала, почему решила баллотироваться в правление СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала собственное выдвижение в правление Союза биатлонистов России (СБР). Накануне, 23 июня, стало известно, что Зайцеву в правление организации выдвинула Федерация биатлона Москвы.

«Внутри СБР есть правление, где принимаются коллегиальные решения. Считаю, что от каждого региона должен быть представитель, чтобы охватить всю страну. Понятно, что там может быть определённое число участников. Надо принимать решения не только по сборным командам, но и по регионам. Хочется, чтобы мнения были услышаны. Я так понимаю эту деятельность.

Работать хочется. Решение и моё, и федерации. У нас было внеочередное общее собрание, была выдвинута моя кандидатура. Мог любой другой человек пойти, но выбрали меня. Дальше уже будем ждать результатов голосования», — цитирует Зайцеву РИА «Новости».

Ольгу Зайцеву выдвинули кандидатом в правление СБР
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