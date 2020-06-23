Ольгу Зайцеву выдвинули кандидатом в правление СБР
Федерация биатлона Москвы выдвинула двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Зайцеву кандидатом в правление Союза биатлонистов России, утверждает News.ru.
По данным источника, на очередном собрании делегатом на отчётно-выборную конференцию был избран Владимир Малин.
Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР будет проходить 11 июля. На мероприятии может быть избран новый президент организации. В настоящее время этот пост занимает Владимир Драчёв.
У него возник конфликт с членами правления СБР. После этого они выступили за проведение конференции. Сам Драчёв призывал региональные федерации не участвовать в этом. Уже известно, что в качестве кандидата на пост президента СБР выдвинут Виктор Майгуров.
Ольга Зайцева: в СБР полная разрозненность. Может, люди хотели заработать денег
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