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Ольгу Зайцеву выдвинули кандидатом в правление СБР

Ольгу Зайцеву выдвинули кандидатом в правление СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Федерация биатлона Москвы выдвинула двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Зайцеву кандидатом в правление Союза биатлонистов России, утверждает News.ru.

По данным источника, на очередном собрании делегатом на отчётно-выборную конференцию был избран Владимир Малин.

Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР будет проходить 11 июля. На мероприятии может быть избран новый президент организации. В настоящее время этот пост занимает Владимир Драчёв.

У него возник конфликт с членами правления СБР. После этого они выступили за проведение конференции. Сам Драчёв призывал региональные федерации не участвовать в этом. Уже известно, что в качестве кандидата на пост президента СБР выдвинут Виктор Майгуров.

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