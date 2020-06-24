Виталий Норицын: ещё нет решения по поводу нашего приезда в сборную Болгарии

Тренер сборной Болгарии Виталий Норицын сообщил, что он и Александр Касперович, который также будет работать с национальной командой, пока не могут вылететь из России. Ранее говорилось, что рейс на 1 июля был отменён. На нём Касперович и Норицын должны были отправиться в Болгарию, чтобы начать работу на очередном сборе команды.

«На данный момент ещё нет решения по поводу нашего приезда в расположение команды. Работаем в этом направлении. Сложный момент, тем более что Россия считается страной с неблагоприятной ситуацией с COVID-19.

Первый сбор команды уже заканчивается, остаётся четыре дня. Мы проводим дистанционную работу и то, что было запланировано, реализовали. Нам помогает тренер, который сейчас там. Мы с ним на связи каждый день.

Второй сбор начнётся 6 июля в эстонском Отепя. Опять же, пока не могу сказать, сможем ли попасть туда, но мы не останавливаем работу, пробуем и ищем варианты для решения ситуации», — цитирует Норицына РИА «Новости».