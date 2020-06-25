Хайо Зеппельт отреагировал на выдвижение Ольги Зайцевой в правление СБР

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, получивший известность благодаря расследованиям о российском допинге, прокомментировал информацию о том, что Ольгу Зайцеву выдвинули кандидатом в правление Союза биатлонистов России (СБР).

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Зайцеву золотой медали, которую спортсменка завоевала на Олимпиаде в Сочи, за нарушение антидопинговых правил. Биатлонистка подала апелляцию.

«Снова интересно наблюдать за тем, как, по крайней мере, некоторые люди в российском спорте продолжают вредить авторитету своего спорта», — написал Зеппельт в своём «твиттере».

Напомним, внеочередная отчётно-выборная конференция СБР, на которой могут избрать нового главу организации, состоится 11 июля.