Дмитрий Васильев объяснил, почему отказался баллотироваться на пост президента СБР

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев объяснил, почему он отказался баллотироваться на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Чтобы полноценно развивать федерацию российского масштаба и выводить её на лидирующие позиции в мире, для этого действительно нужно серьёзно финансировать эту структуру, потому что там нужны глобальные изменения и дополнения. Требования к профессиональному спорту сегодня настолько высоки, что просто тренироваться и выступать уже давно мало. Необходимо создавать современную технологичную структуру, которая позволяла бы конкурировать с лидерами. Мы ведь проигрываем, не потому что мы слабые или неправильно что-то делаем — мы технологически проигрываем. И чем дальше, тем спорт будет более технологичный, более продвинутый в этой части. Так что без серьёзного финансового вложения ты будешь просто отбывать номер.

Есть российский биатлон — что они там делают? Тренируются, стреляют, бегают. И что? И быть обыкновенным статистом? Занимать места среди середнячков? У нашей страны другие амбиции. Мы амбициозны в серьёзных проектах, а биатлон именно к таким проектам и относится. Поэтому, чтобы серьёзно заниматься такими вещами, необходимо достойное финансирование. А оно сейчас не предвидится. Просто так сидеть и отбивать там атаки — это не мой стиль, не моё видение того, как всё должно проходить. Занимать место президента СБР ради должности, отбывать номер — это не ко мне. Я привык тому, что если чем-то занимаюсь, то полностью отдаюсь этому делу, ожидая только положительного результата», — приводит слова Васильева сайт «Матч ТВ».