Васильев: не буду баллотироваться в СБР. Я не вижу себя в этой конструкции

Российский биатлонист Дмитрий Васильев, являющийся главой Федерации биатлона Санкт-Петербурга, подтвердил, что не будет баллотироваться в Союз биатлонистов России. Ранее его выдвинули на пост президента и в правление организации. Но Васильев ответил отказом.

«Это полная ерунда. Я не буду баллотироваться ни на пост президента СБР, ни в состав правления СБР. Я не вижу себя в этой конструкции», – цитирует Васильева РИА «Новости».

Ранее Васильев заявил, что без прихода спонсоров решить проблемы организации не удастся. При этом он пояснил, что в настоящее время не сможет увеличить финансирование СБР.

В итоге на пост президента СБР будут претендовать действующий глава организации Владимир Драчёв и Виктор Майгуров. Отчётно-выборная конференция будет проходить 11 июля.