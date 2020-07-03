Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Виктория Сливко: провела хороший индивидуальный сбор в период самоизоляции

Виктория Сливко: провела хороший индивидуальный сбор в период самоизоляции
Биатлон / Кубок IBU 0

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как она поддерживала физическую форму в период пандемии коронавируса и запрета командных тренировок.

«Весь период самоизоляции провела дома, в деревне. Тренировалась, каталась по дорогам, по лесам. Без оружия, естественно. Соорудила себе маленький зал дома, которого мне хватало, чтобы выполнять необходимые для этого периода физические упражнения.

Как оценю свою форму? В принципе, неплохо поработала. План был серьёзный. Разгрузилась, конечно, после сезона, но больших перерывов в тренировочной работе я себе не позволяла. Сейчас провела хороший индивидуальный сбор. Минус лишь в том, что без стрельбы», — цитирует Сливко «Тюменская арена».

В прошлом сезоне Виктория выступала на Кубке IBU, заняв седьмое место в общем зачёте соревнований.

«Как и госэкзамен, это происходило в Zoom». Сливко рассказала, как защитила диплом
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020