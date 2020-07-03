Виктория Сливко: провела хороший индивидуальный сбор в период самоизоляции

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как она поддерживала физическую форму в период пандемии коронавируса и запрета командных тренировок.
«Весь период самоизоляции провела дома, в деревне. Тренировалась, каталась по дорогам, по лесам. Без оружия, естественно. Соорудила себе маленький зал дома, которого мне хватало, чтобы выполнять необходимые для этого периода физические упражнения.
Как оценю свою форму? В принципе, неплохо поработала. План был серьёзный. Разгрузилась, конечно, после сезона, но больших перерывов в тренировочной работе я себе не позволяла. Сейчас провела хороший индивидуальный сбор. Минус лишь в том, что без стрельбы», — цитирует Сливко «Тюменская арена».
В прошлом сезоне Виктория выступала на Кубке IBU, заняв седьмое место в общем зачёте соревнований.
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