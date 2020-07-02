«Как и госэкзамен, это происходило в Zoom». Сливко рассказала, как защитила диплом
Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как в период пандемии защитила дипломную работу.
«Всё произошло в формате онлайн. Я и госэкзамены сдавала в приложении Zoom, и диплом защищала там же.
Тема диплома – «Формирование систем эколого-хозяйственного каркаса северных территорий на материале Надымского района». Его населяют коренные малочисленные народы Севера. Я изучала, как они живут, чем занимаются.
Создавали с моим научным руководителем Ларисой Гилевой эколого-хозяйственный каркас для того, чтобы было как можно меньше техногенной и антропогенной нагрузки на территорию Надымского района», – цитирует Сливко «Тюменская арена».
В прошлом сезоне Виктория выступала на Кубке IBU, заняв седьмое место в общем зачёте соревнований.
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