«Как и госэкзамен, это происходило в Zoom». Сливко рассказала, как защитила диплом

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как в период пандемии защитила дипломную работу.



«Всё произошло в формате онлайн. Я и госэкзамены сдавала в приложении Zoom, и диплом защищала там же.



Тема диплома – «Формирование систем эколого-хозяйственного каркаса северных территорий на материале Надымского района». Его населяют коренные малочисленные народы Севера. Я изучала, как они живут, чем занимаются.



Создавали с моим научным руководителем Ларисой Гилевой эколого-хозяйственный каркас для того, чтобы было как можно меньше техногенной и антропогенной нагрузки на территорию Надымского района», – цитирует Сливко «Тюменская арена».

В прошлом сезоне Виктория выступала на Кубке IBU, заняв седьмое место в общем зачёте соревнований.