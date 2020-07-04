Результаты тестов российских биатлонистов на COVID‑19 на сборе в Рыбинске отрицательные

Тренер резервной мужской сборной России Сергей Белозёров сообщил, что российские биатлонисты прошли тестирование на коронавирус на подготовительном сборе в Рыбинске, все результаты отрицательные.



«Все тесты основной и резервной сборных отрицательные. Сдавали все — спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал. Мы здесь одни, поэтому не могу сказать о дополнительном тестировании», — приводит слова Белозёрова РИА «Новости».



Основной и резервный составы мужской сборной России по биатлону с 2 июля проводят первый предсезонный тренировочный сбор в Рыбинске (Ярославская область). Пропускают сбор лидер команды Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Карим Халили. Каждый из них продолжает готовиться к сезону по индивидуальной программе.

Сбор в Рыбинске завершится 22 июля. Напомним, биатлонисты впервые будут тренироваться под руководством нового тренерского штаба во главе с Юрием Каминским.