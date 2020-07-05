Логинов — о самоизоляции: особого спада в физическом состоянии я пока не ощущаю

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о тренировках во время самоизоляции.



«В период пандемии, конечно, ситуация сложная, в плане подготовки все находятся в подвешенном состоянии. Но я особого дискомфорта не почувствовал. В Саратове у меня хорошие условия, меня поддерживают и Тюмень, и личный тренер Александр Касперович, и спонсор Сергей Анатольевич Колесников, поэтому всё хорошо.



Думаю, что из этой ситуации мы вышли достаточно профессионально, особого спада в своём физическом состоянии я пока не ощущаю. Тем более что всё вошло в своё русло, тренировочный процесс идёт по плану», — цитирует Логинова ТАСС.



Ранее стало известно, что Александр пропустит первый тренировочный сбор национальной сборной России в Рыбинске из-за проблем с винтовкой.