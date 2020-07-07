Ростовцев: уверен, что Майгуров сможет вывести СБР из кризиса

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, а ныне министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев выразил уверенность, что его товарищ по национальной сборной Виктор Майгуров, являющийся кандидатом на пост президента СБР, сумеет вывести федерацию из кризиса.

«Что надо сделать СБР, чтобы выйти из кризиса? Нужна консолидация всех здоровых сил, чтобы не было склок, а была конкретная работа. Надо спокойно все решать внутри организации. Не знаю, чем закончится 11 июля внеочередная конференция, но очень хотелось бы, чтобы тому раздраю, который сейчас царит в СБР, был положен конец.

Могут ли вокруг Майгурова консолидироваться здоровые силы? Убеждён, что могут. У Виктора достаточно опыта и рассудительности, слов на ветер он не бросает, если что-то обещает, то выполняет эти обещания. Его многие в биатлонном сообществе уважают как внутри России, так и за рубежом. Поэтому есть уверенность, что если Майгуров станет президентом, то сумеет вывести СБР из кризиса», — приводит слова Ростовцева «Тюменская арена».