Майгуров назвал абсолютной чушью обвинения в адрес Бессеберга

Вице-президент Союза биатлонистов России, кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров рассказал об отношении к обвинениям в адрес бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андреса Бессеберга. Напомним, Бессеберга обвиняют в том, что он якобы получал взятки от СБР, чтобы прикрывать употребление допинга.

«Расследование идёт уже более двух лет. При этом я знаю Андреса как абсолютно честного и бескорыстного человека. То, что ему вменяют якобы получение взяток от СБР, – это абсолютная чушь.

А если бы ко мне у IBU были какие-то вопросы, давно бы уже велось параллельное расследование. Его нет. Изначально я разговаривал с комиссией по расследованию. Наш разговор длился около полутора часов. Я ответил на все вопросы, и на этом всё», — приводят слова Майгурова «Известия».