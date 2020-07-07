Ольга Зайцева может подать заявление в полицию из-за поддельных подписей Родченкова

Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил, что них есть все основания для подачи заявления в правоохранительные органы с требованием о проведении расследования по факту использования поддельных подписей Григория Родченкова в деле биатлонисток.
«Мы приветствуем решение такого авторитетного средства массовой информации, как Der Speigel, провести собственное независимое журналистское расследование. В рамках исследования представленных МОК доказательств по делу российских биатлонисток с помощью нескольких зарубежных экспертов было установлено наличие признаков подделки подписи Родченкова на оформленных от его имени аффидевитах. Защита заявила, что такие документы не могут считаться надлежащими доказательствами по делу. И здесь нужно понять, что при установлении факта подделки подписи на документе становится неважным его содержание, а также обстоятельства и причины такой подделки».
Сфальсифицированное доказательство просто не должно учитываться при рассмотрении дела. Поскольку документы с поддельными подписями были представлены в рамках рассмотрения дела в Швейцарии, у нас есть все основания для обращения в швейцарские правоохранительные органы с требованием о проведении расследования по факту использования фальсифицированных доказательств", — приводит слова Панича ТАСС.
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