Адвокат Зайцевой объяснил, почему доводы о царапинах на пробирке и соли неубедительны

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич рассказал, почему, по его мнению, доводы о царапинах на пробирке и содержании соли в моче нельзя считать убедительными в деле о допинге.
«Доводы о царапинах и соли объяснимы. Содержание соли, о котором говорится, физиологически допустимого уровня. Это подтверждено российскими и американскими экспертами. Они опровергли доводы эксперта, привлечённого МОК.
Довод про царапины ещё менее убедителен, чем довод про соль. В отношении царапин довод обвинения сводится к тому, что много царапин свидетельствуют о подмене пробы. А если мало царапин, получается, подмены не было. Но где проходит количественная грань между «много» и «мало»? Почему 10 царапин, происхождение которых нельзя объяснить, свидетельствуют о том, что проба не вскрывалась, а 25 царапин говорят о том, что вскрывалась?
Но ведь там, где появилось 10 царапин, может появиться и 25. Если вы не знаете причину происхождения царапин, то их может появиться любое количество, это ни о чём не говорит», — рассказал Панич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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