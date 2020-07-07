Защита Зайцевой, Вилухиной и Романовой ожидает удовлетворения апелляции в CAS

Адвокат Алексей Панич, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, рассказал, что ожидает положительного решения в деле против МОК.

Серебряные призёры эстафеты Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, их результаты были аннулированы. Представленные в CAS доводы МОК на днях были также опровергнуты собственным расследованием журналистов немецкого издания Spiegel.

«Ждём положительного для троих биатлонисток решения, так как считаем, что все доводы Международного олимпийского комитета (МОК) были нами опровергнуты, а также представлены убедительные доказательства их невиновности. CAS должен предоставить нам итоговый документ в середине июля. Дополнительных слушаний уже не будет», — приводит слова Панича RT.