Женская сборная России по биатлону начала сбор в Ижевске

Женская сборная России по биатлону приступила к сбору в Ижевске, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

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В составе команды работают: Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко, Валерия Васнецова.

Глава СБР Владимир Драчёв опубликовал фото со сбора в своём «инстаграме».

Ранее спортсменки сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. В Ижевске женская сборная России будет работать до 23 июля.

Основной и резервный составы мужской сборной России по биатлону с 2 июля проводят первый предсезонный тренировочный сбор в Рыбинске (Ярославская область). Пропускают сбор лидер команды Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Карим Халили. Каждый из них продолжает готовиться к сезону по индивидуальной программе.