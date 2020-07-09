А. Резцова — о выборах главы СБР: меняют шило на мыло. Бардак полный творится в биатлоне

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с выборами главы Союза биатлонистов России.
«Что изменится, если выберут Виктора Майгурова? Ничего. Такая свистопляска к хорошему не приведёт. Даже если сейчас они проведут конференцию и там выберут Майгурова, то Витя тоже ничего не сможет сделать за те два года, что остались до Олимпиады.
Майгуров или Драчёв? Сложно судить, когда меняют шило на мыло… Я придерживаюсь того, что если вы выбрали на четыре года человека, то пусть он доработает и потом отчитается, за весь олимпийский цикл. Не потому, что у меня какие-то симпатии к Драчёву. Просто все эти выборы, перевыборы только усугубляют ситуацию… Бардак полный творится в биатлоне», — приводит слова Резцовой омская «Комсомольская правда».
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