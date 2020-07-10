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Губерниев: Драчёв снимет свою кандидатуру с выборов. Главой СБР станет Майгуров

Губерниев: Драчёв снимет свою кандидатуру с выборов. Главой СБР станет Майгуров
Биатлон 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от внеочередной отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР), на которой могут избрать нового главу организации. Напомним, мероприятие состоится 11 июля и пройдёт в онлайн-формате.

Действующим президентом СБР является Владимир Драчёв, избранный на должность в мае 2018 года. Его единственным конкурентом на предстоящих выборах является Виктор Майгуров, вице-президент организации.

«По нашей информации, 10 июля Владимир Драчёв снимет свою кандидатуру перед выборами главы Союза биатлонистов России. То есть, фактически уйдёт в отставку, так как пока ещё он является президентом СБР.

Получается, выборы будут безальтернативными — единственным кандидатом останется Виктор Майгуров. Ждём развития событий", — заявил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Пресс-конференция Драчёва отменена. Глава СБР хотел отчитаться о работе на своём посту
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