Глава IBU Далин поздравил Майгурова с избранием на пост президента СБР

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин поздравил Виктора Майгурова с избранием на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).



«IBU поздравляет Виктора Майгурова с избранием на пост президента Союза биатлонистов России. Как двукратный олимпийский призёр и бывший вице-президент IBU, Виктор имеет опыт как спортсмена, так и спортивного администратора, который будет неоценим для СБР. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с Виктором и его командой, чтобы развить прогресс, достигнутый в реформировании российского биатлона.



Необходимо провести дальнейшую работу, но мы уверены, что будут внесены необходимые изменения для обеспечения защиты чистых спортсменов и восстановления СБР в качестве полноправного члена IBU.



Я также хотел бы поблагодарить уходящего президента СБР Владимира Драчёва за его сотрудничество и проделанную им работу в содействии продвижения СБР к тому положению, в котором он находится сегодня», — цитирует Далина ТАСС.

Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонитов России