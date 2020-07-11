Глава IBU Далин поздравил Майгурова с избранием на пост президента СБР

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин поздравил Виктора Майгурова с избранием на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).
«IBU поздравляет Виктора Майгурова с избранием на пост президента Союза биатлонистов России. Как двукратный олимпийский призёр и бывший вице-президент IBU, Виктор имеет опыт как спортсмена, так и спортивного администратора, который будет неоценим для СБР. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с Виктором и его командой, чтобы развить прогресс, достигнутый в реформировании российского биатлона.
Необходимо провести дальнейшую работу, но мы уверены, что будут внесены необходимые изменения для обеспечения защиты чистых спортсменов и восстановления СБР в качестве полноправного члена IBU.
Я также хотел бы поблагодарить уходящего президента СБР Владимира Драчёва за его сотрудничество и проделанную им работу в содействии продвижения СБР к тому положению, в котором он находится сегодня», — цитирует Далина ТАСС.
- 11 июля 2020
-
14:20
-
13:35
-
13:11
-
12:19
-
11:07
-
10:47
-
10:21
-
09:56
- 10 июля 2020
-
14:45
-
13:26
-
11:23
-
11:13
-
10:57
-
10:35
-
10:12
-
10:06
-
09:45
-
09:19
-
00:32
- 9 июля 2020
-
18:00
-
15:17
-
13:28
-
13:16
-
12:48
-
11:18
-
10:37
-
00:50
- 8 июля 2020
-
23:48
-
22:38
-
21:07
-
11:41
-
09:43
- 7 июля 2020
-
22:10
-
21:54
-
20:39