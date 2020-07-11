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Глава IBU Далин поздравил Майгурова с избранием на пост президента СБР

Глава IBU Далин поздравил Майгурова с избранием на пост президента СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин поздравил Виктора Майгурова с избранием на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

«IBU поздравляет Виктора Майгурова с избранием на пост президента Союза биатлонистов России. Как двукратный олимпийский призёр и бывший вице-президент IBU, Виктор имеет опыт как спортсмена, так и спортивного администратора, который будет неоценим для СБР. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с Виктором и его командой, чтобы развить прогресс, достигнутый в реформировании российского биатлона.

Необходимо провести дальнейшую работу, но мы уверены, что будут внесены необходимые изменения для обеспечения защиты чистых спортсменов и восстановления СБР в качестве полноправного члена IBU.

Я также хотел бы поблагодарить уходящего президента СБР Владимира Драчёва за его сотрудничество и проделанную им работу в содействии продвижения СБР к тому положению, в котором он находится сегодня», — цитирует Далина ТАСС.

Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонитов России
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