Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Уткин: российский биатлон возглавил человек, получавший льготы по поддельному диплому

Уткин: российский биатлон возглавил человек, получавший льготы по поддельному диплому
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивный блогер Василий Уткин прокомментировал избрание нового президента Союза биатлонистов России. Единогласным решением делегатов внеочередной отчетно-выборной конференции СБР на эту должность был утверждён Виктор Майгуров.

«Виктор Майгуров, который половину постспортивной жизни жил и получал работу в администрации ХМАО и льготы как капитан милиции благодаря поддельному диплому о высшем образовании, возглавил российский биатлон.

Я нигде не нашёл сведений о том, что за поддельный диплом он понёс какое-то наказание или хотя бы извинился, или эта история была каким-то образом дезавуирована. Что ж, мы на правильном пути», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

История, о которой говорит Василий, случилась в августе 2011 года. Майгуров был освобождён от должности директора департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Причиной увольнения стал поддельный диплом о высшем образовании, якобы полученном в г. Омске в Сибирской государственной академии физкультуры. Второе высшее образование Виктор Майгуров получил по сокращённой программе на базе первого, якобы несуществующего.

Кроме того, на основании первого высшего образования Виктор Майгуров дослужился до капитана милиции, числился как офицер запаса, получая целый ряд социальных льгот.

Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонитов России
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020