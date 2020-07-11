Уткин: российский биатлон возглавил человек, получавший льготы по поддельному диплому

Спортивный блогер Василий Уткин прокомментировал избрание нового президента Союза биатлонистов России. Единогласным решением делегатов внеочередной отчетно-выборной конференции СБР на эту должность был утверждён Виктор Майгуров.



«Виктор Майгуров, который половину постспортивной жизни жил и получал работу в администрации ХМАО и льготы как капитан милиции благодаря поддельному диплому о высшем образовании, возглавил российский биатлон.



Я нигде не нашёл сведений о том, что за поддельный диплом он понёс какое-то наказание или хотя бы извинился, или эта история была каким-то образом дезавуирована. Что ж, мы на правильном пути», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

История, о которой говорит Василий, случилась в августе 2011 года. Майгуров был освобождён от должности директора департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.



Причиной увольнения стал поддельный диплом о высшем образовании, якобы полученном в г. Омске в Сибирской государственной академии физкультуры. Второе высшее образование Виктор Майгуров получил по сокращённой программе на базе первого, якобы несуществующего.



Кроме того, на основании первого высшего образования Виктор Майгуров дослужился до капитана милиции, числился как офицер запаса, получая целый ряд социальных льгот.