Романова — о решении CAS: жизнь в ожидании утомила. Правда страшно

Бывшая биатлонистка Яна Романова заявила об очередном переносе заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации и лишении серебряной медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.



«Мы ждали решения в середине июля, которое ранее переносили. Вот сейчас отложили снова. Жизнь в ожидании уже утомила. Иногда не хочется даже допускать мыслей, что решение будет не в нашу пользу. Правда страшно.



Вся эта обстановка, которая действует вокруг российского спорта, не позволяет рассчитывать на что-то хорошее», — цитирует Романову «Р-Спорт».



Уроженка Кургана прокомментировала также ситуацию, в которую попала Ольга Зайцева, с которой они вместе выигрывали серебро Олимпиады-2014.



«Карьеру одной из лучших биатлонисток страны Ольги Зайцевой просто очернили. Не могу смириться с этим. Сейчас ситуация просто заставила её так сделать. Хочется, чтобы всё это закончилось, так как Ольга может принести вклад в развитие этого вида спорта.



Что касается меня, то, с одной стороны, прямого давления нет, но с другой — косвенное ощущаю всегда. Достаточно просто зайти в Интернет и сразу прочитать о нашем пожизненном отстранении. Конечно, это никого не привлекает. С точки зрения закона я человек, нарушивший его. Но хочется кричать везде о том, что это не так. Мы ждём обжалования решения», — добавила спортсменка.

Надуманное обвинение против биатлонистки Зайцевой снято. Теперь суд оправдает россиянку? Адвокат подробно рассказал, как защищают нашу олимпийскую чемпионку.