Ольга Зайцева взяла самоотвод в выдвижении в правление СБР

Стал известен окончательный список кандидатов, которые могут быть избраны в состав правления Союза биатлонистов России на внеочередной конференции, которая состоится 11 июля. По сравнению с предварительным списком произошло одно изменение: самоотвод взяла Ольга Зайцева.

Напомним, ранее международный олимпийский комитет (МОК) лишил Зайцеву золотой медали, которую спортсменка завоевала на Олимпиаде в Сочи, за нарушение антидопинговых правил. Биатлонистка подала апелляцию.

Кандидаты в состав правления СБР (в скобках — от кого выдвинут):

1. Богалий Анна Ивановна (Новосибирская область)

2. Бородкин Василий Алексеевич (Ленинградская область)

3. Васильев Дмитрий Владимирович (город Санкт-Петербург)

4. Векшин Юрий Дмитриевич (Смоленская область)

5. Гибадуллин Илдус Гиниятуллович (Республика Татарстан)

6. Драчев Владимир Петрович (Владимирская область)

7. Левунин Андрей Павлович (Сахалинская область)

8. Литяк Сергей Вячеславович (Саратовская область)

9. Майгуров Виктор Викторович (Новгородская область)

10. Мелихов Иван Вадимович (Ивановская область)

11. Морозов Илья Александрович (Калужская область)

12. Нуждов Алексей Викторович (Московская область)

13. Просвирнин Сергей Геннадьевич (Хабаровский край)

14. Редькин Евгений Леонидович (ХМАО-Югра)

15. Рожков Сергей Леонидович (Забайкальский край)

16. Сычев Евгений Николаевич (Воронежская область)

17. Усаньков Сергей Геннадьевич (Красноярский край)

18. Чепиков Сергей Владимирович (Республика Карелия)

19. Черезов Иван Юрьевич (Удмуртская Республика)

20. Шадрин Алексей Иванович (Костромская область).