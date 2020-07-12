Юрий Каминский рассказал о проблеме, возникшей у биатлонистов на первом сборе

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о проблеме, возникшей на первом предсезонном сборе команды в Рыбинске.
«Я удивлён, что за последние годы в плане финансирования сборных команд ничего не изменилось. Вот это проблема. Я даже не знаю, чья эта задача… Представляете, что примерно за пять лет деньги, выделяемые на питание, не изменились. Чтобы нормально накормить человека пять лет назад и сейчас – нужно больше средств. Цены возросли. Сейчас мы испытываем большие трудности. СБР сейчас нам помогает, но это же ненормальная ситуация. Это очень ощущается, и не только у нас, у всех команд так. То, что питание не лучшего качества, ещё видно по анализам, которые получаем. Идёт силовая нагрузка, количество белка в крови спортсменов снижается, а у некоторых ниже критического. Не хватает белков, аминокислот. Вот и получается, что эффективность работы под вопросом.
Спортсмены жалуются, что база не кормит нас. Но это не зависит от базы, они даже в дополнительные расходы влезают. Спортсмены привыкли, что приходится свои деньги вкладывать", — приводит слова Каминского РИА «Новости».
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