Виктор Майгуров рассказал, откуда в СБР возьмутся деньги

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, какие источники финансирования будут у организации во время его работы.

«Откуда в СБР возьмутся деньги? Минспорт частично будет нести нагрузку. Также мы решили всё-таки создать попечительский совет, который готов возглавить Владимир Якушев (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. — Прим. «Чемпионата»). Должно быть разработано положение о совете, куда могут войти несколько губернаторов и крупных партнёров. Надеюсь, мы также возобновим сотрудничество с «Газпромом», которое ранее было взаимовыгодным.

На какие средства приобретём ту самую шлифт-машину для подготовки лыж? В этом сезоне у нас приглашен Александр Печорский, он подготовил стратегию работы сервис-команды, машину приобретем за счёт субсидий Минспорта, этот вопрос уже согласован, остались только документальные нюансы», — приводит слова Майгурова сайт «Матч ТВ».