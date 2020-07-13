Драчёв: прощай, любимый биатлон!

Бывший президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы РФ Владимир Драчёв опубликовал пост в «Инстаграме», в котором коротко попрощался с биатлоном.
Напомним, Драчёв возглавлял СБР с мая 2018 года по 10 июля 2020 года. Он оставил свой пост и не стал участвовать во внеочередных выборах президента, поскольку ему, по его словам, надо сосредоточиться на работе в Госдуме. Главой организации стал Виктор Майгуров.
«Прощай, любимый биатлон»! — написал он в своём «инстаграме».
«Вас ещё не раз вспомнят. Может, рано ещё прощаться-то. Спасибо вам за всё, что смогли сделать, самое главное — это что вливали молодых спортсменов в основу и резерв, а не вечно блатные региончики. Будем посмотреть, на что способны ваши бунтари.
Вам удачи, жизненных сил на вашем пути. И помните, что вы должны защищать простой народ, который просто устал и хочет жить благополучно и быть здоровыми и счастливыми», — прокомментировала одна из подписчиц.
- 13 июля 2020
-
10:38
-
09:57
-
09:17
- 12 июля 2020
-
20:10
-
19:22
-
17:59
-
17:37
-
16:35
-
11:46
-
00:54
- 11 июля 2020
-
20:34
-
20:10
-
18:14
-
17:17
-
16:38
-
14:56
-
14:20
-
13:35
-
13:11
-
12:19
-
11:07
-
10:47
-
10:21
-
09:56
- 10 июля 2020
-
14:45
-
13:26
-
11:23
-
11:13
-
10:57
-
10:35
-
10:12
-
10:06
-
09:45
-
09:19
-
00:32