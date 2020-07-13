Драчёв: прощай, любимый биатлон!

Бывший президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы РФ Владимир Драчёв опубликовал пост в «Инстаграме», в котором коротко попрощался с биатлоном.

Напомним, Драчёв возглавлял СБР с мая 2018 года по 10 июля 2020 года. Он оставил свой пост и не стал участвовать во внеочередных выборах президента, поскольку ему, по его словам, надо сосредоточиться на работе в Госдуме. Главой организации стал Виктор Майгуров.

«Прощай, любимый биатлон»! — написал он в своём «инстаграме».

«Вас ещё не раз вспомнят. Может, рано ещё прощаться-то. Спасибо вам за всё, что смогли сделать, самое главное — это что вливали молодых спортсменов в основу и резерв, а не вечно блатные региончики. Будем посмотреть, на что способны ваши бунтари.

Вам удачи, жизненных сил на вашем пути. И помните, что вы должны защищать простой народ, который просто устал и хочет жить благополучно и быть здоровыми и счастливыми», — прокомментировала одна из подписчиц.