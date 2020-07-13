Шашилов объяснил, почему Старых пропускает первый сбор

Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов, руководящий женской командой, рассказал, почему четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых пропускает первый предсезонный тренировочный сбор национальной команды. По словам тренера, у спортсменки возникли проблемы со спиной.

Сбор женской команды начался в Ижевске 5 июля и продлится 18 дней.

«Ирина Старых готовится пройти углублённое медицинское обследование, поскольку у неё возникли проблемы со спиной», — приводит слова Шашилова ТАСС.

В сезоне-2019/2020 лучшим результатом Старых на этапах Кубка мира стало восьмое место. Его она завоевала в индивидуальной гонке в Поклюке (Словения).

Ранее Шашилов высказался на тему проблем с питанием, которые возникли у мужской команды.