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Шашилов объяснил, почему Старых пропускает первый сбор

Шашилов объяснил, почему Старых пропускает первый сбор
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов, руководящий женской командой, рассказал, почему четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых пропускает первый предсезонный тренировочный сбор национальной команды. По словам тренера, у спортсменки возникли проблемы со спиной.

Сбор женской команды начался в Ижевске 5 июля и продлится 18 дней.

«Ирина Старых готовится пройти углублённое медицинское обследование, поскольку у неё возникли проблемы со спиной», — приводит слова Шашилова ТАСС.

В сезоне-2019/2020 лучшим результатом Старых на этапах Кубка мира стало восьмое место. Его она завоевала в индивидуальной гонке в Поклюке (Словения).

Ранее Шашилов высказался на тему проблем с питанием, которые возникли у мужской команды.

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