Шашилов: когда на одной базе две команды, проблемы с питанием предсказуемы

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал информацию о том, что в ходе сбора в Рыбинске у мужской команды возникли проблемы с питанием. Ранее на это пожаловался старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

«У нас всё хорошо. Надо было чем-то жертвовать, понимаете… Юрий Михайлович хотел познакомиться со всем народом: и с главной командой, и с резервной. Когда завозят две команды на одну базу, предсказуемо, что будут проблемы с питанием.

Мы обсуждали, чтобы абсолютно все сборные находились вместе, но я сказал, что будут подобные неприятности. Женскую команду мы же разделили: одна в Ижевске, другая в Чайковском», — приводит слова Шашилова «Р-Спорт».