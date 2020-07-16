Логинов: Майгурова знаю давно и не сомневаюсь, что он очень хочет навести порядок
Чемпион мира по биатлону россиянин Александр Логинов поделился мнением о новом главе Союза биатлонистов России (СБР) Викторе Майгурове.
«Я Виктора Викторовича знаю давно. Не сомневаюсь, что он очень хочет навести порядок, и я желаю ему искренне удачи. Всегда буду только помогать», — приводит слова Логинова «Тюменская арена».
Трёхкратный чемпион мира, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров был единогласно избран президентом СБР внеочередной отчётно-выборной конференции организации. Его соперник и предшественник Драчёв снял свою кандидатуру с выборов накануне.
Логинов пропустил первый сбор национальной команды в Рыбинске по семейным и организационным моментам, но, возможно, присоединится к команде на следующем сборе.
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