Васильев — о возможном завершении карьеры Малышко: ничего не говорит, в своём мире живёт

Президент петербургской федерации, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию с российским биатлонистом Дмитрием Малышко, который может завершить карьеру.

«Мне о завершении карьеры Малышко ничего неизвестно, так как Дмитрий никакой конкретики не озвучил. Он ничего не рассказывает, просто в своём мире живёт. Я ему предлагал свои услуги в подготовке к сезону, но он отказался, не знаю по какой причине», — приводит слова Васильева «Р-Спорт».

33-летний Малышко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2019 года в одиночной смешанной эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы 2010 в эстафете. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он завоевал золотую медаль в эстафете, однако после дисквалификации Евгения Устюгова команда России лишилась этой победы.