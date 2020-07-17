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Призёр ЧМ биатлонист Дмитрий Малышко может закончить карьеру

Призёр ЧМ биатлонист Дмитрий Малышко может закончить карьеру
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Дмитрий Малышко может завершить карьеру. Об этом сообщает издание News.ru, ссылаясь на источник в федерации биатлона Санкт-Петербурга.

Сообщается, что спортсмен ещё не принял окончательного решения о будущем, однако и не предоставил федерации плана подготовки к предстоящему сезону. В настоящий момент он рассматривает возможности дальнейшей деятельности вне биатлона.

По итогам сезона-2019/2020 Малышко не попал в состав сборной России и может готовиться только за счёт региональной команды.

33-летний Малышко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2019 года в одиночной смешанной эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы 2010 в эстафете. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он завоевал золотую медаль в эстафете, однако после дисквалификации Евгения Устюгова команда России лишилась этой победы.

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