Призёр ЧМ биатлонист Дмитрий Малышко может закончить карьеру

Российский биатлонист Дмитрий Малышко может завершить карьеру. Об этом сообщает издание News.ru, ссылаясь на источник в федерации биатлона Санкт-Петербурга.

Сообщается, что спортсмен ещё не принял окончательного решения о будущем, однако и не предоставил федерации плана подготовки к предстоящему сезону. В настоящий момент он рассматривает возможности дальнейшей деятельности вне биатлона.

По итогам сезона-2019/2020 Малышко не попал в состав сборной России и может готовиться только за счёт региональной команды.

33-летний Малышко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2019 года в одиночной смешанной эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы 2010 в эстафете. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он завоевал золотую медаль в эстафете, однако после дисквалификации Евгения Устюгова команда России лишилась этой победы.