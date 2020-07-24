Александр Логинов планирует провести второй предсезонный сбор в Сочи

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил, что российский биатлонист Александр Логинов намерен провести второй предсезонный сбор в Сочи.

«В Заводоуковске сбор продлится до 29 июля. После Александр вернётся домой в Саратов. В августе он планирует поехать на сбор в Сочи. Готовиться будет по отработанной годами программе», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Первый тренировочный сбор мужской команды, который Логинов пропустил, проходил в Рыбинске с 2 по 22 июля. Второй пройдёт там же с 28 июля по 15 августа. Биатлонисты впервые тренировались под руководством нового тренерского штаба во главе с Юрием Каминским. Перед началом сбора все спортсмены и тренерский штаб сборной прошли тестирование на коронавирус, все результаты тестов дали отрицательный результат.