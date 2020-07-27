СБР пожелал скорейшего выздоровления заразившемуся коронавирусом Шипулину

Союз биатлонистов России (СБР) поддержал чемпиона мира по биатлону, депутата Госдумы РФ Антона Шипулина, который заразился коронавирусом.

«Желаем Антону Шипулину и его семье скорейшего выздоровления от COVID-19. Поправляйтесь и берегите себя!» — написала пресс-служба СБР в «Твиттере».

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Антон Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Завершил спортивную карьеру в 2018 году. Сейчас Антон — депутат Государственной Думы седьмого созыва, член партии «Единая Россия».

Сегодня, 27 июля, Шипулин сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом во время отдыха в Сочи.