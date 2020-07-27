У Антона Шипулина и его семьи обнаружен коронавирус

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин сообщил, что у него и его семьи обнаружен коронавирус.

«Многие из вас знают, что моя семья сейчас в Сочи. О том, что жена и дети приболели, тоже знаете. Отношения у нас с вами доверительные, поэтому решил рассказать всё сам.



В этом году отправил Луизу с детьми и тёщей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в Москве. Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слёг я, следом — тёща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех, кроме Димы, врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и тёща переносим болезнь в лёгкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, всё восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции.



Что хочу сказать вам. Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу «назло маме отморожу уши». Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках.



Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома. Берегите себя!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».