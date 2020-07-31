Вице-президент СБР: в организации пересмотрят вопрос необходимости экспертного совета

Вице‑президент Союза биатлонистов России (СБР) Юрий Векшин заявил, что в организации будет пересмотрено всё, что предыдущий глава Владимир Драчёв делал в последнее время перед отставкой.



«Сейчас очень сложный момент, когда нам приходится работать днями и ночами. То, что Драчёв сделал в последний момент, будет пересмотрено. Посмотрим, нужен ли экспертный совет. Необходимо, чтобы структуры приносили реальную пользу. Будем ещё всё обсуждать.



Сейчас будет создаваться новая структура. Что не будет Хованцева, это точно. Ему искали какое‑то применение, наверное. Это была инициатива Драчёва, а сейчас у нас есть новый президент. Думаю, что логично всё», — цитирует Векшина «Р-Спорт».

Идея создания экспертного совета при СБР принадлежит Владимиру Драчёву. В него должны были войти Анатолий Хованцев, Александр Привалов и Александр Елизаров.