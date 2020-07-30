Анатолий Хованцев не войдёт в экспертный совет СБР

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что не войдёт в экспертный совет при Союзе биатлонистов России (СБР).



«Если экспертный совет и будет работать, то меня в нём не будет. Такое решение приняло новое руководство СБР. Президент федерации Виктор Майгуров уведомил, что в моих услугах не заинтересованы», — цитирует Хованцева ТАСС.



Идея создания экспертного совета при СБР принадлежит бывшему президенту организации Владимиру Драчёву. В него должны были войти Хованцев, Александр Привалов и Александр Елизаров.



Специалист рассказал, чем планирует заниматься в ближайшем будущем. По его словам, он сконцентрируется на работе с молодыми спортсменами.



«Работаю с возрастом юношеских команд, надеюсь, удастся довести кого-нибудь до сборной страны», — сказал Хованцев.

Анатолий Хованцев объяснил, зачем нужен экспертный совет при СБР