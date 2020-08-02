Алексей Волков рассказал о начале второго сбора биатлонисток на Хмелёвских озёрах

Единственный в истории семикратный чемпион Европы по биатлону, тренер женской сборной России Алексей Волков рассказал о начале второго централизованного сбора команды на Хмелёвских озёрах близ Сочи.
«Начали второй централизованный сбор. На Хмелёвских озёрах. Немного информации для тех, кто не в курсе. Хмелёвские озёра располагаются к северу от Красной Поляны (Сочи). На их территории сегодня обустроен гостиничный комплекс «Горная Олимпия». Сеть озёр протянулась с юго-востока на северо-запад на обширной и плоской среднегорной пригребневой возвышенности хребта Ачишхо, к востоку от крутых спусков массива. Чтобы добраться сюда, придётся преодолеть затяжной подъём от хребтовой подошвы до средней части, на высоту более 1800 м. Комплекс Хмелевских состоит из четырёх крупных озер – Большого, Восточного, Западного и Южного, а также нескольких незначительных по размеру.
P.S. Кстати пёселя зовут Олимп! Не стесняясь, сопровождал сегодня нас весь кросс-поход!» — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алексея Волкова в «Инстаграме».
- 2 августа 2020
-
17:43
-
00:21
- 1 августа 2020
-
23:10
-
22:55
-
15:41
-
13:29
- 31 июля 2020
-
15:42
-
12:26
-
10:51
-
00:12
- 30 июля 2020
-
23:03
-
20:06
-
09:33
- 29 июля 2020
-
17:43
-
14:27
-
14:10
-
12:39
-
09:17
- 28 июля 2020
-
21:26
-
18:37
-
18:06
- 27 июля 2020
-
23:51
-
12:26
-
10:40
- 26 июля 2020
-
17:23
-
11:48
- 25 июля 2020
-
23:38
-
17:34
-
17:00
-
15:48
-
14:57
-
11:10
- 24 июля 2020
-
17:25
-
13:28
-
11:27