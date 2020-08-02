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Алексей Волков рассказал о начале второго сбора биатлонисток на Хмелёвских озёрах

Алексей Волков рассказал о начале второго сбора биатлонисток на Хмелёвских озёрах
Биатлон / Кубок мира 0

Единственный в истории семикратный чемпион Европы по биатлону, тренер женской сборной России Алексей Волков рассказал о начале второго централизованного сбора команды на Хмелёвских озёрах близ Сочи.

«Начали второй централизованный сбор. На Хмелёвских озёрах. Немного информации для тех, кто не в курсе. Хмелёвские озёра располагаются к северу от Красной Поляны (Сочи). На их территории сегодня обустроен гостиничный комплекс «Горная Олимпия». Сеть озёр протянулась с юго-востока на северо-запад на обширной и плоской среднегорной пригребневой возвышенности хребта Ачишхо, к востоку от крутых спусков массива. Чтобы добраться сюда, придётся преодолеть затяжной подъём от хребтовой подошвы до средней части, на высоту более 1800 м. Комплекс Хмелевских состоит из четырёх крупных озер – Большого, Восточного, Западного и Южного, а также нескольких незначительных по размеру.

P.S. Кстати пёселя зовут Олимп! Не стесняясь, сопровождал сегодня нас весь кросс-поход!» — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алексея Волкова в «Инстаграме».

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