СБР показал силовую тренировку мужской сборной России. Фото

На официальной странице Союза биатлонистов России (СБР) в «Инстаграме» появились фотографии, на которых показано, как представители мужской сборной России проводят силовую тренировку. В настоящее время спортсмены готовятся к сезону в Рыбинске.
«Эдуард Латыпов завёл новый «инстаграм» и, похоже, впечатлил Антона Бабикова на силовой тренировке. Сил в новом сезоне!» — отмечается в подписи к фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в официальном «инстаграме» СБР.
Напомним, в список кандидатов в мужскую сборную на сезон-2020/2021 (основной состав) вошли: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Вадим Истамгулов, Рустам Каюмов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Семён Сучилов, Василий Томшин, Карим Халили и Юрий Шопин.
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