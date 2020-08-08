Бывший президент СБР Драчёв поставил рекорды в День физкультурника
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв рассказал о личных рекордах, установленных в День физкультурника.
«Сегодня в День физкультурника провёл обычную тренировку, но для себя поставил личные рекорды: подтягивание на перекладине 42 раза и отжимание на брусьях 105 раз! Время карантина провёл с пользой!» — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Владимира Драчёва в «Инстаграме».
Драчёв возглавлял СБР с 2018 года. В июле 2020 года накануне перевыборов на внеочередной конференции СБР Драчёв подал в отставку, объяснив своё решение занятостью в Государственной думе. Новым президентом организации избран Виктор Майгуров.
Драчёв: прощай, любимый биатлон!
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