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Бывший президент СБР Драчёв поставил рекорды в День физкультурника

Бывший президент СБР Драчёв поставил рекорды в День физкультурника
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв рассказал о личных рекордах, установленных в День физкультурника.

«Сегодня в День физкультурника провёл обычную тренировку, но для себя поставил личные рекорды: подтягивание на перекладине 42 раза и отжимание на брусьях 105 раз! Время карантина провёл с пользой!» — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Владимира Драчёва в «Инстаграме».

Драчёв возглавлял СБР с 2018 года. В июле 2020 года накануне перевыборов на внеочередной конференции СБР Драчёв подал в отставку, объяснив своё решение занятостью в Государственной думе. Новым президентом организации избран Виктор Майгуров.

Драчёв: прощай, любимый биатлон!
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